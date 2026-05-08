LosPetitFellas regresan en vivo: concierto el 9 de octubre en Movistar Arena

LosPetitFellas confirman su regreso a los 0escenaios con un concierto el próximo 9 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá.

Los Petit Fellas / Fotografo: Juan Ortiz/ @ortizarenas Ampliar Los Petit Fellas / Fotografo: Juan Ortiz/ @ortizarenas Cerrar

Bajo el lema “¡Noche para siempre en la Arena Movistar!”, la agrupación promete una velada inolvidable para sus seguidores, marcada por la fuerza de su propuesta musical.

La banda, reconocida por su estilo ecléctico que fusiona rap, jazz, funk y rock, se ha consolidado como una de las propuestas más innovadoras de la música colombiana contemporánea.

Su regreso al Movistar Arena representa un hito en su carrera, reafirmando su capacidad de reunir a miles de personas en un espacio emblemático de la capital.

El concierto será una oportunidad para disfrutar de los clásicos que han definido la identidad de LosPetitFellas, así como de nuevas composiciones que reflejan la evolución de su sonido.

La agrupación ha destacado por su lírica cargada de crítica social, poesía urbana e historias que narran la cotidianidad.

LosPetitFellas han logrado que cada presentación se convierta en una experiencia multisensorial.

El show del 9 de octubre busca ser un viaje sonoro y emocional, donde la energía de la banda se encontrará con la pasión de su público.

“Bienvenidxs todxs” es el mensaje con el que la agrupación invita a sus seguidores a ser parte de esta noche especial.

LosPetitFellas regresan con fuerza, y el 9 de octubre será una fecha marcada en la memoria de quienes creen en la música como un espacio de encuentro y libertad.