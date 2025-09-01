Kapo dijo “sí” al remix de Tus Labios, canción viral de Barboza y Jheral

Cartagena

Durante su primer concierto en la capital del Latin Afrobeats, Cartagena; Kapo invitó a Barboza junto a Jheral a presentar en vivo el ‘Tus Labios Remix’, cuya versión original actualmente es una de las canciones tendencia de los últimos 6 meses en toda Iberoamérica.

Viral en TikTok y con más de 65 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales. Dejando a todos los espectadores con la atención puesta en lo que será el lanzamiento oficial de este remix.

Y es que este junte no es una canción más de repertorio. Es un lanzamiento que fortalece el ecosistema de latin Afrobeats en Colombia, al ser apoyado por una de sus mega estrellas como lo es KAPO y dentro del cual BARBOZA se proyecta como una de las próximas promesas nacionales.

Un Cartagenero que suena a Afrobeats con una movida pop y un fandom que crece muy rápido. TUS LABIOS REMIX proyecta ser todo un éxito, y repetir su viralidad, para ser cantado, gritado y dedicado por todos los enamorados en el mundo.

Barboza y Jheral, de la mano del productor Chisika y el sello Blacksun; han obtenido una gran aceptación en el público, consolidándose como una promesa en el mundo de la música urbana. Su talento y dedicación, han resonado en cada rincón donde ha llevado su música, y “Tus labios remix”, promete enamorar al mundo musical. Cabe mencionar que todo el movimiento de ‘Tus Labios’, es liderado por Blacksun, sello discográfico que apuesta por la música urbana del Caribe.

El tema cuenta con un videoclip grabado en varias locaciones de Cartagena. En este, los artistas desenmascaran la historia de una fascinante chica que se deleita con la adrenalina y todo lo relacionado con los ritmos urbanos.

Sin duda, la combinación de la música de Barboza y Jheral más la calidad visual del video prometen brindar una experiencia cautivadora a todos los espectadores.

Desde su lanzamiento, ‘Tus labios’ ha sido toda una sensación en redes sociales, hasta el punto de convertirse en canción tendencia en redes sociales, con más de 30 mil videos realizados, entre esos se destaca el clip realizado por la reconocida influencer Isabella Ladera, quien desde siempre dejó claro su gusto por el tema.