En Cartagena capturado extraditable sindicato de traficar drogas hacia Estados Unidos

Tras labores investigativas judiciales adelantadas por la Agencia de Administración de Control de Drogas – DEA, que contaron con el apoyo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación – CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Armada de Colombia, en las últimas horas se desplegó una operación interinstitucional e interagencial en la que se ubicaron y capturaron de manera simultánea 10 personas que estarían al servicio de organizaciones narco criminales, los cuales eran requeridos con fines de extradición a los Estados Unidos.

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Estos hombres presuntamente harían parte de una organización criminal transnacional de narcotráfico vinculada a la estructura “Arístides Meza Páez” y la subestructura “Manuel José Gaitán” del Grupo Armado Organizado – GAO “Clan del Golfo” que delinquen principalmente en el norte del país, donde mensualmente estarían enviando, vía marítima, cerca de 10 toneladas de cocaína hacía el país norteamericano desde las costas del Caribe colombiano, principalmente en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre.

Además, presuntamente serían los encargados de la logística, transporte y seguridad criminal de las sustancias estupefacientes, por lo que esta operación constituye en un golpe contundente a los componentes logísticos y financieros de esta red delictiva.

Las capturas se llevaron a cabo mediante diligencias de allanamiento en los cascos urbanos de las ciudades de Bogotá, Cartagena y Medellín, así como en los municipios de Moñitos en Córdoba y en San Onofre, Sucre.

Dentro de los capturados se encuentra un presunto cabecilla logístico conocido como “El Mocho”, así como pilotos de embarcaciones tipo “go fast” e integrantes de la red de seguridad a los que se les conocen como “moscas”, quienes tras sus capturas fueron trasladados vía marítima y aérea hasta Cartagena y posteriormente hacía la ciudad de Bogotá para continuar su proceso de judicialización.

El desarrollo de esta operación permite el debilitamiento estructural del Grupo Armado Organizado – GAO “Clan del Golfo”, afectando su capacidad de exportación de estupefacientes, reduciendo el control territorial ilícito y limitando la coordinación internacional del narcotráfico.

La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones que permitan seguir afectando las capacidades de las organizaciones de crimen transnacional y terroristas que delinquen en el Caribe colombiano.