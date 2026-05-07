Unicartagena fortalece la investigación en torno al cambio climático y el turismo

La Universidad de Cartagena, a través de su Instituto de Investigaciones en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, participó en el proyecto internacional CLIMAR, una iniciativa financiada por el programa Erasmus+ que culminó en abril de 2026.

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Durante tres años, CLIMAR reunió universidades de Europa y América Latina con el propósito de fortalecer la investigación, la innovación educativa y la transferencia de conocimiento en torno al cambio climático y su relación con el turismo. La coordinación estuvo a cargo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, junto a instituciones de países como Irlanda, Italia, México, Panamá, Argentina y Colombia.

En este escenario internacional, la Universidad de Cartagena tuvo una participación destacada mediante el trabajo de los docentes e investigadores Jesús Olivero Verbel, Lucellys Sierra Márquez y Margareth Durán Izquierdo, quienes hicieron parte de equipos multidisciplinarios enfocados en los desafíos del turismo frente al cambio climático.

Como resultado se consolidaron redes de cooperación académica internacional, promoviendo el intercambio de conocimientos y generación de nuevas oportunidades de investigación conjunta, el espacio también permitió la firma de un convenio marco de Cooperación con la Universidad de Panamá. Los representantes de la institución participaron en encuentros realizados en Colombia, Panamá, Irlanda y México, y en la reunión final del proyecto en Sitges (España), donde fueron compartidos los principales logros y aprendizajes.

Entre los aportes más relevantes se destacó el diseño de un módulo académico sobre cambio climático y turismo, pensado para programas de posgrado, así como el desarrollo de cursos de formación adaptados a diferentes contextos. Estas acciones contribuyeron a la formación de profesionales con herramientas para enfrentar los efectos del cambio climático en destinos turísticos, especialmente en regiones vulnerables como el Caribe. De igual manera fue construido un libro de carácter educativo titulado: “Cambio Climático y Turismo en América Latina y Europa, un enfoque inter-regional hacia la resiliencia”, donde los investigadores del alma mater son autores.

La colaboración y participación en este proyecto permitió la inclusión de la Universidad de Cartagena en la RED DE CÁTEDRAS UNESCO Y UNIVERSIDADES PARA AMÉRICA LATINA SOBRE TURISMO Y PAZ (RED/TUPAZ). La RED cuenta con 26 socios, 7 Cátedras UNESCO, 14 universidades de América Latina y 5 universidades de Europa. Los coordinadores de esta RED son la Cátedra UNESCO de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) y la Universidad de Cartagena (Colombia).

La participación en CLIMAR también permitió avanzar en la formulación de nuevas propuestas ERASMUS+ dónde la institución figura como líder, esto mediante el fortalecimiento del trabajo en red con instituciones internacionales, reafirmando el compromiso institucional con la sostenibilidad y la acción climática desde la educación superior.