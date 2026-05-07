Sorprenden a pasajero con cargamento de aguardiente ilegal en bus interdepartamental

En un operativo de control realizado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, fue capturada una persona señalada del delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

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El procedimiento se llevó a cabo en la vía Sincelejo – Calamar, Ruta 2515, kilómetro 133, jurisdicción del municipio de Calamar, Bolívar, donde los policías realizaron la señal de pare a un bus de servicio público que cubría la ruta Barranquilla – San Marcos, Sucre.

Durante la inspección a las bodegas del automotor, los uniformados encontraron tres cavas de icopor que contenían un total de 60 botellas de aguardiente Antioqueño sin azúcar de 1.000 mililitros cada una, presuntamente de procedencia ilegal.

La persona capturada, oriunda de San Marcos, Sucre, fue dejada a disposición de la autoridad competente, junto con el licor incautado, para adelantar las investigaciones correspondientes.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, manifestó que “seguimos intensificando los operativos de control en los principales corredores viales de Bolívar para evitar la comercialización y transporte de productos ilegales que puedan poner en riesgo la salud y seguridad de la comunidad”.