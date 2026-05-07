Aguas de Cartagena recupera 85 mil metros cúbicos de agua tras detectar fraudes en el sistema

La eficiencia en la gestión del recurso hídrico en Cartagena ha dado un salto importante en este inicio de año. Aguas de Cartagena reportó que, gracias a un despliegue de 15.000 acciones de control, logró recuperar 85.000 metros cúbicos de agua que se perdían debido a irregularidades y fraudes en el sistema de acueducto durante el primer trimestre de 2026.

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Las intervenciones, lideradas por el departamento de Control de Pérdidas, permitieron detectar 70 casos críticos de fraude, entre los que se destacan 41 desvíos ilegales conocidos como bypass y 29 conexiones de dobles acometidas. Estas prácticas, además de ser ilegales, afectan directamente la presión del agua y la calidad del servicio que reciben los ciudadanos en sus hogares.

Control técnico y transparencia

Como parte de esta estrategia de optimización, se retiraron cerca de 8.000 medidores para análisis de laboratorio, asegurando que el consumo facturado sea exactamente el que llega a las viviendas. Así mismo, la empresa puso la lupa sobre los nuevos proyectos urbanísticos con 67 intervenciones destinadas a prevenir conexiones clandestinas antes de que las obras sean entregadas.

El balance también arroja resultados positivos en materia social y financiera. Unos 2.248 servicios fueron regularizados mediante la adecuación de acometidas en espacios públicos, lo que facilita una medición segura. Por otro lado, la compañía logró normalizar las cuentas de cerca de 5.000 usuarios que presentaban una morosidad superior a los 10 meses, permitiéndoles ponerse al día con su obligación.

Aguas de Cartagena enfatizó que el robo de agua no solo es un delito penalizable, sino que pone en riesgo la salud pública y la sostenibilidad de la infraestructura. Por ello, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier anomalía a través de la línea 116 o sus canales digitales, recordando que proteger el agua es una tarea que beneficia a toda la ciudad.