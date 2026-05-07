Protesta y cese de actividades en la Fiscalía de Crespo por condiciones laborales inhumanas

La sede de la Fiscalía General de la Nación en el barrio Crespo se convirtió este jueves en el epicentro de una fuerte protesta que paralizó la atención al público. Desde las ocho de la mañana, miembros de Asonal Judicial Bolívar iniciaron un cese de actividades y un plantón para denunciar las precarias condiciones en las que operan los fiscales y el personal administrativo en la capital de Bolívar.

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Leonel del Cristo Rodríguez, presidente de la agremiación, calificó la situación dentro del edificio como desesperante debido a que el sistema de aire acondicionado cumplió su ciclo de vida hace más de una década. Al ser una estructura hermética y sin ventilación natural, las oficinas se han transformado en hornos donde los funcionarios deben cumplir jornadas extenuantes bajo temperaturas extremas que ya afectan la salud de muchos trabajadores.

Sin embargo, el malestar va más allá de la temperatura. Los manifestantes denunciaron una grave sobrecarga laboral y la falta de personal suficiente para atender los procesos judiciales. A esto se suma la denuncia de traslados inconsultos que, según el sindicato, se utilizan como mecanismo de presión para forzar renuncias al separar a los funcionarios de su entorno familiar.

La operatividad del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) también está en jaque. Según los líderes de la protesta, los investigadores no cuentan con vehículos oficiales para realizar sus labores misionales, lo que dificulta el cumplimiento de diligencias judiciales y el avance de los casos en la ciudad.

Hacia un paro nacional

Esta jornada en Cartagena es apenas el primer paso de una movilización que podría escalar a nivel país. Rodríguez anticipó que viajará a Bogotá para proponer ante la Junta Directiva Nacional la hora cero de un paro judicial indefinido. Aunque la virtualidad representa un reto para las movilizaciones, los sindicatos buscan mecanismos para bloquear plataformas y asegurar que sus exigencias sean escuchadas por la Fiscalía General.

Por ahora, los usuarios y abogados litigantes se encontraron con las puertas cerradas en Crespo. Los voceros de Asonal pidieron comprensión a la ciudadanía aclarando que estas medidas no son un capricho, sino la única vía para garantizar un servicio digno y eficiente tanto para quienes trabajan en la institución como para quienes buscan justicia.