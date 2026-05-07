Plus Ultra operará solo los sábados en Cartagena tras anunciar su retiro de Colombia

La conectividad aérea entre Cartagena y Europa sufrirá un ajuste importante durante las próximas semanas. Tras el anuncio oficial de la aerolínea Plus Ultra de suspender sus operaciones en Colombia, la Dirección de Operaciones del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez confirmó que la compañía operará únicamente los días sábado durante lo que resta del mes de mayo.

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Esta frecuencia reducida hace parte del cierre ordenado de la ruta, motivado por una situación financiera compleja que la aerolínea atribuye al conflicto en Oriente Medio y al elevado precio del carburante en el mercado local. Según Plus Ultra, las tasas aeroportuarias y la carga impositiva en el país han generado una presión sobre la rentabilidad que impide la continuidad de sus vuelos más allá del 2 de junio de 2026.

Llamado a los pasajeros

Ante esta contingencia, las autoridades aeroportuarias de Cartagena han hecho un llamado urgente a los usuarios que tengan tiquetes comprados para este destino. Es fundamental que los viajeros revisen sus itinerarios y se comuniquen directamente con la aerolínea a través de sus canales oficiales para verificar el estado de sus vuelos o gestionar alternativas de viaje.

Plus Ultra ha manifestado que su prioridad es cumplir con sus obligaciones y ofrecer soluciones, ya sea mediante reembolsos o alternativas de protección, de acuerdo con la normativa vigente. Los interesados pueden realizar sus consultas a través del correo electrónico ventasbogota@plusultra.com.

Mientras la aerolínea refuerza su presencia en otros destinos del sur del continente como Buenos Aires y Lima, en Cartagena se adelanta el monitoreo de esta transición para minimizar el impacto en los pasajeros que utilizan esta terminal como puente hacia el exterior.