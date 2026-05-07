Concejo de Cartagena retira proyecto clave y pone la lupa sobre crisis de agua y seguridad

El Concejo de Cartagena protagonizó una jornada de decisiones administrativas y alertas sociales. Durante la sesión plenaria, la corporación aprobó el retiro del Proyecto de Acuerdo No. 101, a solicitud de la concejal Mónica Villalobos, con el fin de someter la iniciativa a una revisión jurídica y técnica más profunda que garantice su viabilidad y articulación con la institucionalidad.

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El retiro, que debió cumplir con el procedimiento reglamentario tras contar con ponencia para segundo debate, abre un espacio para fortalecer el contenido de esta propuesta antes de su regreso al debate público.

Seguridad en Santa Rita y crisis de servicios básicos

La agenda legislativa también centró su atención en el mercado de Santa Rita. Los concejales Armando Córdoba y Laura Díaz insistieron en que la problemática del sector no es solo comercial, sino de seguridad ciudadana. Por ello, se solicitó la vinculación directa de la Policía Nacional y de los propios comerciantes en mesas de trabajo para frenar los flagelos que afectan este entorno.

Sin embargo, uno de los puntos más críticos de la sesión fue la denuncia sobre la falta de agua potable en sectores como Palestina y Kennedy. Córdoba alertó que estas comunidades siguen sin acceso real al líquido vital, por lo que anunció un seguimiento estricto a los compromisos de la administración distrital para garantizar este derecho fundamental.

Movilidad y retos viales

Finalmente, el cabildo reconoció los avances en movilidad gracias a las recientes obras entregadas en Manga y Crespo. No obstante, la concejal Gloria Estrada enfatizó que los nuevos pavimentos no son suficientes si no se refuerzan los operativos contra el parqueo ilegal. La corporación hizo un llamado a las autoridades de tránsito para que ejerzan mayor control y así evitar que la invasión del espacio público opaque las mejoras en la infraestructura vial.