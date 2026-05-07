La solicitud del alcalde de Bucaramanga al gerente de Metrolínea por paro de trabajadores

Bucaramanga

Nuevamente la movilidad en la ciudad se vio afectada debido a que conductores de los buses de Metrolínea entraron a para, por segunda vez, para exigirle a la empresa contratista que les cancele sus salarios.

Por eso, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla le pidió al gerente de Metrolínea, Emiro José Castro que se avance rápidamente en poder solucionar este inconveniente y que los buses puedan operar sin contratiempos sus rutas habituales.

“Le hemos solicitado al gerente que agilice de manera urgente estos pagos, pues para que esos 15 buses que tenemos con el operador Metrolínea puedan andar sobre la Troncal y pues se pueda seguir contando con la complementariedad del sistema”, indicó el mandatario local.

El ocho de abril se presentó la misma situación y durante varias horas los conductores de los buses pararon su operación debido a la falta de pago de la empresa contratista.