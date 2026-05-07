Irán acusa a Estados Unidos de violar el alto al fuego tras ataque a barcos

El mando militar central de Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto al fuego en la guerra de Oriente Medio con sus ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, y afirmó que atacó a las fuerzas estadounidenses “en represalia”.

“Estados Unidos atacó a un petrolero iraní que se desplazaba desde las aguas costeras de Irán, en la región de Jask, hacia el estrecho de Ormuz, así como a otro buque que entraba en el estrecho de Ormuz frente al puerto de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos”, señaló el cuartel general del Jatam Al Anbia en un comunicado citado por la televisión estatal.

Acusó además a Estados Unidos de haber llevado a cabo ataques en otras zonas del sur “en cooperación con algunos países de la región”. Las fuerzas iraníes “atacaron de inmediato y en represalia a buques militares estadounidenses”, añadió.

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Estados Unidos dice no haber iniciado

El ejército de Estados Unidos confirmó haber atacado objetivos militares iraníes después de que las fuerzas de Teherán agredieran a tres destructores estadounidenses que transitaban por el estrecho de Ormuz.

“Las fuerzas iraníes lanzaron múltiples misiles, drones y lanchas pequeñas” contra los tres buques de guerra, pero ninguno fue alcanzado, dijo en X el Centcom, el mando militar estadounidense a cargo de las operacionesen Oriente Medio.

Las fuerzas estadounidenses “eliminaron las amenazas entrantes y atacaron las instalaciones militares iraníes responsables” del ataque, agregó.

Las bolsas cierran en rojo

Las bolsas mundiales cerraron en rojo en su mayoría este jueves 7 de mayo, en tanto los índices estadounidenses se alejaron de sus récords mientras Washington esperaba la respuesta de Teherán a un plan estadounidense para poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir el estrecho de Ormuz.

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El precio del crudo cayó con fuerza a primera hora de la sesión ante las esperanzas de un acuerdo de paz. Pero más tarde los precios del petróleo recortaron las pérdidas. El contrato de referencia internacional, el Brent, terminó apenas por encima de los 100 dólares, a 100,06 dólares por barril, con un descenso del 1,2%.