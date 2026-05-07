Cooperación Española celebra el Mes de la Afrocolombianidad con agenda cultural abierta en Cartagena

En mayo el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias ofrecerá una nutrida programación de actividades culturales, académicas, institucionales y pedagógicas para conmemorar el Mes de la Afrocolombianidad.

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“En Colombia, el 21 de mayo se celebra el Día Nacional de la Afrocolombianidad, fecha que resalta el valor cultural y político de las comunidades afrocolombianas, celebrando sus contribuciones y reconociendo los desafíos que aún enfrentan en términos de derechos, justicia racial. En este marco la Cooperación Española junto a diversas organizaciones locales han construido una agenda de impacto social que refuerza el protagonismo de las comunidades afrocolombianas en la vida cultural, política y social de Cartagena y el Caribe colombiano”, indicó Carlos Pérez Ybara, director del Centro de Formación en Cartagena de Indias.

Entre las organizaciones están Casa Libre, Plataforma Caníbal, Muica, Otro Sur, Canal Cultura, Corporación Cultural Cabildo, Ilex Acción Jurídica, Festival Literario Versos de la Diáspora y Casa Mangle.La programación, que se enmarca en el componente histórico de la ciudad, iniciará este jueves 7 de mayo, a las 6:30 de la tarde con el conversatorio y concierto “Herencia africana: territorio y música” que contará con la presentación de Bullenrap, un colectivo musical de los Montes de María, que fusiona los ritmos de la música tradicional del Caribe colombiano y africanos.

Dentro de las actividades culturales se destacan la inauguración de la exposición colectiva “Negro sobre Negro”, este 12 de mayo, a las 6:00 p.m. y que el público la podrá visitar todo el mes, de lunes a domingo en el horario de 8 de la mañana a 7 de la noche. Para el 13 de mayo, en el marco del Miércoles de Cine se proyectará la película “Fanon”, basado en la ida del intelectual afrocaribeño. El jueves 21, a las 6:00 p.m. el actor y gestor cultural cartagenero, Jhon Narváez presentará su monólogo “Instrucciones para llenar un marco vacío”.

Para los niños también se ha programado diferentes actividades, el Club de Lectura Come Libro realizará el 9 y 23 de mayo, a las 9:30 a.m. los talleres “Ubuntu, valores africanos en cuentos” y “Memoria afro en palabras”, respectivamente. Estarán abiertos a niños mayores de 5 años con sus familias. También se ha invitado a niños y niñas de Puerto Rey y La Boquilla a participaren “Etnoeducación musical en instituciones educativas y experiencias formativas”, los viernes 15, 22 y 29 de mayo.

El 21 y 22 de mayo la programación del Mes de la Afrocolombianidad le abre las puertas al Festival Literario Versos de la Diáspora que contará con diferentes talleres y conversatorios sobre identidad, estética, resistencia, narrativas, trenzado, turbantes, promoción de lectura, cultura caribeña y escritura creativa.

En espacios de reflexión se realizarán el 14 de mayo, a las 8:00 a.m., el conversatorio “Memoria territorial y derechos colectivos”; el 22 a las 1:00 p.m., el foro afrodiverso “Territorio, cuerpo y manglar” y el 29 a las 9:00 a.m., “Diálogos de ébano: voces, escritura y memoria afro”.

La clausura del Mes de la Afrocolombianidad está programada para el viernes 29 de mayo a las 7:30 de la noche con un intercambio artístico y musical del Pacífico con la presentación del grupo Cantares del Pacífico, agrupación musical de Buenaventura, que interpreta ritmos tradicionales del Pacífico Sur como el currulao, bunde y abozao.

La programación completa se puede consultar en lahttps://cfcartagena.aecid.esy en las redes sociales CFCECartagena.