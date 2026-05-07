Cemento País rinde homenaje a los trabajadores de la construcción

Colombia

Por más de un semestre, Cemento País ha estado preparando una sorpresa para rendirle homenaje a los trabajadores de la construcción, a los hombres y mujeres que, con sus manos, hacen realidad sueños.

Es por esto que la marca recorrió ferreterías escuchando y compartiendo historias con los maestros de obra en Colombia.

Finalmente, el proceso da sus frutos y se ve reflejado en una nueva imagen que está en producción, pues los trabajadores de la construcción son el orgullo de la nación para Cemento País.

El gerente comercial de Cemento País, Carlos Espinosa Osorio, resaltó la importancia de los trabajadores de la construcción en la sociedad colombiana.

“Ellos son las manos que construyen país. Esta imagen nació en la obra, hablando con el maestro y entendiendo su día a día. No es solo un saco nuevo, es un reconocimiento a su esfuerzo, a su talento y a su compromiso con Colombia”, manifestó.

Es así como Cemento País reafirma su cercanía con la cadena de construcción y su liderazgo en innovación con sentido humano.

Cemento País: construimos sueños, hacemos país.