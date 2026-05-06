Salud en el oriente de Cali se fortalece con modernización de dos IPS

Dos Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del oriente de Cali, ubicadas en los barrios Charco Azul y Ciudad Córdoba, fueron renovadas con mejoras en infraestructura y ampliación en la prestación de servicios. Además, fue entregada una ambulancia medicalizada para reforzar la atención de emergencias en esta zona de la ciudad.

“Hicimos la reapertura de dos IPS: la de Charco Azul y la de Ciudad Córdoba. Estas son dos de los 32 puestos de salud que estamos arreglando por toda la ciudad. Solo en el oriente de Cali, son 18 puestos de salud. Además, adquirimos una ambulancia medicalizada que va a estar en el Carlos Holmes Trujillo para atender las emergencias que se puedan presentar en el oriente de Cali. De esta manera, estamos fortaleciendo la red de salud para el servicio de los caleños”, dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

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En la IPS Charco Azul, que atiende a cerca de 1.900 personas al mes, se invirtieron $789.475.759, de los cuales la Alcaldía aportó $708.389.352 y la ESE Oriente $81.086.407. Las obras incluyeron la instalación de un ascensor para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida, adecuación de baños y mejoras en cubierta, estructura, pintura, puertas y áreas asistenciales. También se optimizaron la ventilación, el mobiliario y la señalización.

En cuanto a los servicios, se fortaleció la atención con la vinculación de un nuevo médico para rutas materno perinatal, cardiovascular y metabólica, además del mejoramiento en laboratorio, vacunación y odontología.

Por su parte, en la IPS de Ciudad Córdoba se invirtieron $760.586.357, de los cuales $707.852.503 fueron aportados por la Alcaldía y $52.733.854 por la ESE Oriente. Allí se ejecutaron obras para mejorar la infraestructura y ampliar la oferta de servicios.

Entre las intervenciones se destacan la ampliación del servicio de vacunación, la construcción de dos baños para personas con movilidad reducida y el cambio total de la cubierta, proyectado para la futura instalación de paneles solares. Asimismo, se realizó una modernización integral de espacios asistenciales y áreas de apoyo.

En esta sede también se amplió a dos días el servicio de vacunación, se habilitó la toma de muestras de laboratorio y se fortaleció la capacidad de atención en las áreas materno perinatal y cardiovascular.

Estas intervenciones hacen parte de un plan de recuperación del 30% de los puestos de salud de la ciudad, financiado con recursos de la Alcaldía, el Ministerio de Salud y Protección Social.

Adicionalmente, la ESE Oriente recibió una ambulancia medicalizada con una inversión de $410 millones, destinada principalmente al traslado de pacientes. Con la puesta en funcionamiento de estos servicios, se espera descongestionar la atención en el Hospital Carlos Holmes Trujillo.

“Con la entrada en operación de esta ambulancia vamos a mejorar los tiempos de respuesta, garantizar traslados asistidos y fortalecer la atención oportuna en situaciones de emergencia”, explicó Sandra Velásquez, gerente de la Red de Salud del Oriente E.S.E., quien además anunció que se avanza en la construcción de dos quirófanos.

Citas y horarios

• Atención general: lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

• Toma de muestras de laboratorio: 6:30 a.m. a 10:30 a.m.

• Asignación de citas: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.