Parque de la Marina será transformado en gran plaza pública tras acuerdo del Distrito y la Armada

El Parque de la Marina, uno de los puntos más estratégicos y emblemáticos frente al mar en el Centro Histórico, está a punto de experimentar la transformación urbanística más importante de su historia reciente. Este escenario, que por años ha sido referente de la ciudad, se convertirá en un espacio de encuentro abierto y sostenible tras el acuerdo alcanzado entre el Distrito y sus propietarios, la Armada Nacional.

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El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, logró concretar esta alianza clave con el vicealmirante Carlos Hernando Oramas, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, para permitir que la administración distrital intervenga el parque. La propuesta busca fortalecer las zonas verdes y ampliar los espacios destinados al esparcimiento familiar, la recreación infantil y la realización de eventos culturales y cívicos de gran magnitud.

Una plaza pública en lugar de la piscina

Uno de los puntos centrales del proyecto es la recuperación del Patio de Banderas y la sustitución de la piscina existente por una gran plaza cultural. El mandatario fue claro sobre la necesidad de este cambio para garantizar la funcionalidad del lugar.

“Lo que siempre hemos pensado es que esa piscina debe desaparecer. Requiere mantenimiento, cuidado y una atención permanente; nuestra visión es dejarle a Cartagena un espacio funcional, abierto y sostenible”, explicó Turbay.

La visión del Distrito es consolidar una plazoleta multipropósito que sirva como epicentro de la vida ciudadana, sin dar espacio a la privatización.

“No queremos un espacio privatizado ni encerrado en una lógica comercial. Lo que queremos es una plazoleta gigante, abierta y viva, donde la gente sienta que este espacio le pertenece”, enfatizó el alcalde, asegurando que el Distrito cuenta con los recursos para la ejecución de la obra.

El fortalecimiento del Parque de la Marina no es un hecho aislado, sino que hace parte de la senda transformadora iniciada con el Corredor Histórico. El objetivo es que la comunidad pueda disfrutar gratuitamente de este entorno privilegiado.

“El Parque de la Marina puede convertirse en un lugar de felicidad para Cartagena. Queremos crear puntos de encuentro y espacios para que los niños disfruten”, sostuvo el mandatario.

Finalmente, la intervención prepara al sector para los grandes proyectos viales y urbanísticos que vienen. “Cuando la segunda fase del Gran Malecón del Mar pase por esta zona, el Parque de la Marina se convertirá en una estación importante que debe estar completamente integrada”, puntualizó el alcalde Dumek Turbay, proyectando este pulmón verde como la gran puerta de entrada al corazón de la ciudad.