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05 may 2026 Actualizado 14:19

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Cartagena

Volvió el sicariato a Bonanza en Turbaco: murió hombre tras recibir varios balazos

Los pistoleros están prófugos de la justicia

Colprensa

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

En el municipio de Turbaco, urbanización Bonanza, se presentó fue asesinado Devis Jesús Díaz de Voz, de 35 años, natural de la misma población, a quien le ocasionaron heridas con arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

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Según lo manifestado por testigos, el occiso iba en una motocicleta, cuando fue abordado por dos sicarios en otro vehículo similar, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones.

Realizaron la inspección técnica de cadáver, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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