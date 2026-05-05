Volvió el sicariato a Bonanza en Turbaco: murió hombre tras recibir varios balazos

En el municipio de Turbaco, urbanización Bonanza, se presentó fue asesinado Devis Jesús Díaz de Voz, de 35 años, natural de la misma población, a quien le ocasionaron heridas con arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

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Según lo manifestado por testigos, el occiso iba en una motocicleta, cuando fue abordado por dos sicarios en otro vehículo similar, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones.

Realizaron la inspección técnica de cadáver, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.