Obras en nuevo acueducto de Soplaviento- Bolívar avanzan en un 80%

El sueño de contar con agua potable continua está cada vez más cerca de hacerse realidad para los habitantes de Soplaviento.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, realizó una visita de inspección a las obras del nuevo sistema de acueducto urbano del municipio, que ya registra un avance cercano al 80%, consolidándose como una de las inversiones más importantes en materia de agua potable en esta zona del Canal del Dique.

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Durante el recorrido, el mandatario estuvo acompañado por Eliana Valiente Romero, gerente de Aguas de Bolívar, representantes del gobierno municipal y el equipo técnico encargado del proyecto, revisando en detalle los trabajos que se adelantan en la construcción de la planta de tratamiento de agua potable, pieza clave para garantizar la calidad del servicio.

El gobernador destacó que esta obra representa una solución definitiva a una necesidad histórica del municipio.

“Este acueducto es una promesa cumplida para los habitantes de Soplaviento, quienes durante años dependieron de un sistema regional compartido con otros municipios, que no prestaba el mejor servicio. Hoy estamos construyendo un sistema propio que será operado directamente por el municipio y que permitirá prestar un servicio continuo, las 24 horas del día”, afirmó Arana.

El mandatario explicó que la construcción de este sistema permitirá independizar a Soplaviento del esquema regional que compartía con otros municipios, brindando mayor estabilidad en el suministro y mejor calidad de vida para sus habitantes.

“Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo desde el Gobierno departamental para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bolívar. El acceso al agua potable es fundamental para la salud, el bienestar y el desarrollo de nuestras comunidades”, agregó.

Un sistema moderno para transformar la calidad de vida

El proyecto contempla la construcción de un sistema integral que beneficiará a cerca de 10.660 habitantes, mediante la instalación de redes de distribución, tanques de almacenamiento y una moderna planta de tratamiento con capacidad suficiente para garantizar el suministro permanente de agua potable.

La gerente de Aguas de Bolívar, Eliana Valiente Romero, resaltó que la obra avanza conforme a los cronogramas técnicos y que se trata de una infraestructura diseñada para responder a las necesidades actuales y futuras del municipio.

“Este proyecto representa un salto significativo en la calidad del servicio para Soplaviento. Estamos construyendo un sistema moderno, con tecnología adecuada y capacidad suficiente para garantizar agua potable de manera continua y segura para todos los habitantes”, señaló la funcionaria.

Asimismo, explicó que uno de los componentes más relevantes del sistema es la infraestructura de almacenamiento y tratamiento, que permitirá asegurar la calidad del agua antes de su distribución a los hogares.

La voz de la comunidad: un sueño que empieza a hacerse realidad

Para los habitantes del municipio, el avance de las obras representa la esperanza de dejar atrás años de dificultades en el acceso al agua potable.

Carlos Amor, habitante de Soplaviento, aseguró que la comunidad sigue de cerca el desarrollo del proyecto, consciente del impacto que tendrá en la vida diaria de las familias.

“Para nosotros este acueducto es una bendición. Durante años hemos tenido dificultades con el agua, y ver que la obra ya está tan avanzada nos llena de esperanza. Sabemos que cuando esté listo, nuestra calidad de vida va a mejorar mucho”, expresó.

Una obra que marca un antes y un después

La visita permitió verificar el avance de los diferentes componentes del sistema hidráulico y confirmar que el proyecto continúa avanzando hacia su fase final. Una vez culminado, el nuevo acueducto permitirá garantizar un servicio permanente, seguro y de calidad para la población.