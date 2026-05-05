Investigan muerte de menor por presunta negligencia en Cartagena: ¿Qué dijo Coosalud?

Luego de la conmoción generada por la muerte de un niño de seis años en Cartagena y las denuncias públicas hechas por sus familiares sobre presuntas deficiencias en la atención médica, la EPS Coosalud entregó su versión de los hechos y rechazó cualquier señalamiento relacionado con negligencia en el manejo del caso.

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La situación ha provocado numerosas reacciones en redes sociales, donde ciudadanos han cuestionado el servicio prestado por la entidad y exigido claridad sobre el proceso asistencial que recibió el menor.

A través de un pronunciamiento oficial, la EPS expresó su pesar por lo ocurrido y envió un mensaje de solidaridad a los allegados del niño.

De acuerdo con la información suministrada por la entidad, el paciente ingresó al sistema de atención médica el 11 de marzo de 2024 en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, centro médico donde comenzaron los exámenes y valoraciones necesarias para determinar su condición de salud.

La EPS explicó que, tras varias semanas de análisis clínicos, los especialistas lograron identificar una patología compleja, lo que permitió definir la ruta más adecuada.

Según su reporte, pocos días después de establecerse el diagnóstico se inició el tratamiento especializado, el cual, aseguran, correspondía a los protocolos médicos recomendados para este tipo de casos.

Coosalud indicó además que durante varios meses el menor permaneció bajo seguimiento y manejo médico. No obstante, señaló que a comienzos de este año presentó un deterioro asociado a la evolución de la enfermedad.

Finalmente, el menor falleció el pasado viernes 1 de mayo, mientras permanecía internado en un centro asistencial de Cartagena. El hecho es materia de investigación.