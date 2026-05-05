Fiscal Mario Burgos renunció irrevocablemente a la Fiscalía: esta es su carta de dimisión
Mario Burgos le pidió a la fiscal Luz Adriana Camargo que le garantice medidas de seguridad ante las amenazas en su contra.
Caracol Radio conoció en primicia que el fiscal Mario Burgos, reconocido por lograr la confesión de Jhonier Leal, las condenas de varios procesados por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci y la investigación del homicidio de María Mercedes Gnecco, renunció de manera irrevocable a la Fiscalía General de la Nación.
En una carta de dos páginas, le pidió a la fiscal Luz Adriana Camargo que le garantice medidas de seguridad ante las amenazas en su contra.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...