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04 may 2026 Actualizado 21:14

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Internacional

Alerta en la Casa Blanca: investigan disparos cerca de la residencia presidencial

El Servicio Secreto informó que oficiales dispararon contra una persona que habría causado un riesgo de seguridad.

Casa Blanca, Estados Unidos. Foto: Getty Images

Casa Blanca, Estados Unidos. Foto: Getty Images / Caroline Purser

Casa Blanca, Estados Unidos. Foto: Getty Images

Eddy MosqueraEddyMosquera0discover

Hay alerta en la Casa Blanca luego de reportes de posibles disparos cerca de la residencia presidencial. Los periodistas en la sede de gobierno fueron instruidos a permanecer en la sala de prensa por orden del equipo de seguridad del presidente Donald Trump.

El incidente, que sigue bajo investigación, incluyó la actuación del personal del Servicio Secreto de Estados Unidos que confirmó su presencia en una “escena de tiroteo”.

Según el primer reporte del Servicio Secreto, hubo “intervención de un oficial en la calle 15 y la Avenida Independence en Washington, D.C.” que resultó con “una persona fue baleada por las fuerzas del orden”.

De momento no se ha aclarado la condición de salud de la persona que fue baleada y que habría representado un riesgo de seguridad para la zona.

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Eddy Mosquera

Eddy Mosquera

Periodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados...

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