Corte condenó a congresista Wilmer Carrillo a más 8 años de prisión por corrupción en contratos
Es un fallo de primera instancia, por lo que aún conserva la presunción de inocencia. El caso se refiere a las irregularidades detectadas en material contractual en Norte de Santander en 2011.
Justicia
La Corte Suprema de Justicia condenó en un fallo de primera instancia al representante a la Cámara Wilmer Carrillo a más de 8 años de prisión, por irregularidades en la contratación de Norte de Santander, mientras ocupaba el cargo de secretario de infraestructura en 2011.
“La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, exsecretario de infraestructura del departamento de Norte de Santander, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Carrillo Mendoza es actualmente Representante a la Cámara”, detalló el alto tribunal.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...