Corte condenó a congresista Wilmer Carrillo a más 8 años de prisión por corrupción en contratos

El actual representante a la Cámara por el Partido de la U, por Norte de Santander Wilmer Ramiro Carrillo. Foto Adrián Trejos

Justicia

La Corte Suprema de Justicia condenó en un fallo de primera instancia al representante a la Cámara Wilmer Carrillo a más de 8 años de prisión, por irregularidades en la contratación de Norte de Santander, mientras ocupaba el cargo de secretario de infraestructura en 2011.

“La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, exsecretario de infraestructura del departamento de Norte de Santander, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Carrillo Mendoza es actualmente Representante a la Cámara”, detalló el alto tribunal.

En desarrollo...