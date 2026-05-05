Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 may 2026 Actualizado 01:53

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Corte condenó a congresista Wilmer Carrillo a más 8 años de prisión por corrupción en contratos

Es un fallo de primera instancia, por lo que aún conserva la presunción de inocencia. El caso se refiere a las irregularidades detectadas en material contractual en Norte de Santander en 2011.

El actual representante a la Cámara por el Partido de la U, por Norte de Santander Wilmer Ramiro Carrillo. Foto Adrián Trejos

El actual representante a la Cámara por el Partido de la U, por Norte de Santander Wilmer Ramiro Carrillo. Foto Adrián Trejos

El actual representante a la Cámara por el Partido de la U, por Norte de Santander Wilmer Ramiro Carrillo. Foto Adrián Trejos

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

Justicia

La Corte Suprema de Justicia condenó en un fallo de primera instancia al representante a la Cámara Wilmer Carrillo a más de 8 años de prisión, por irregularidades en la contratación de Norte de Santander, mientras ocupaba el cargo de secretario de infraestructura en 2011.

“La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, exsecretario de infraestructura del departamento de Norte de Santander, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Carrillo Mendoza es actualmente Representante a la Cámara”, detalló el alto tribunal.

En desarrollo...

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir