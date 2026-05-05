Chapinero mejora índices de criminalidad: el hurto se redujo en 30%

Poco a poco el trabajo de los Gestores del Orden en la capital del país ha dado frutos, es por eso que las autoridades ya reportan mejoras en los indicadores de criminalidad en varias localidades, entre ellas, la localidad de Chapinero.

Desde el comienzo de este 2026, los Gestores del Orden han priorizado sus labores e intervenciones en el parque de Los Hippies-Sucre, la plazoleta de Lourdes, la Zona T, además de los corredores con alto tránsito de estudiantes, los puntos de comercio y las manzanas que cuentan con oferta de servicios nocturnos, entre otros sectores.

Así las cosas, y de acuerdo con cifras de la Secretaria de Seguridad, en lo corrido del año en Chapinero se redujo el hurto a personas en un 30%.

Por otro lado, el hurto a residencias en esta localidad cayó 56 %, al pasar de 89 denuncias hace un año a 39 en este 2026.Por su parte, el hurto a comercio bajó 69 %, con 138 denuncias menos frente a igual periodo del año anterior, cuando se presentaron 199. Así mismo, en el hurto a automotores, Chapinero muestra una reducción del 33 %

“Estos resultados reflejan que la presencia en territorio, la articulación institucional y el uso de capacidades tecnológicas están permitiendo recuperar la seguridad en zonas estratégicas de la ciudad. Los Gestores del Orden son clave para anticipar riesgos y responder oportunamente a las necesidades de la ciudadanía”, dijo el secretario de Seguridad, César Restrepo.

A la fecha, Chapinero cuenta con 303 cámaras, entre públicas y privadas, integradas al C4 lo que ha permitido a las autoridades actuar con mayor efectividad, de ahí a que se hayan podido capturar a más de 340 delincuentes en lo corrido de este año en esta localidad, la mayoría de ellos en flagrancia.

De igual manera, este año en Chapinero se han incautado 26 armas de fuego y más de 10.000 gramos de estupefacientes, entre heroína, cocaína, bazuco y marihuana.

Sumado a esto, los Gestores del Orden, quienes, con el fin de conocer de primera mano las solicitudes ciudadanas, crearon grupos en WhatsApp para que los vecinos, residentes y comerciantes de los polígonos de operación tengan un contacto directo para que las solicitudes ciudadanas puedan ser abordadas de manera expedita.

Así las cosas, se han podido atender más de 10.600 incidentes asociados a comportamientos contrarios a la convivencia, a iluminación, escombros, basuras mal dispuestas, atención a habitantes de calle, mejora de los circuitos cerrados de televisión, entre otros factores.

En lo corrido de 2026, se han creado un total de 29 zonas seguras en toda Bogotá, de las cuales dos de ellas se implementaron en Chapinero. Es así como a la fecha esta localidad ya cuenta con un total de 87 zonas seguras creadas.