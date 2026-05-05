Caen integrantes de las disidencias de alias Calarcá que operaban en el Tolima, Huila y Cundinamarca

Tolima

Caracol Radio conoció que, tras cuatro allanamientos desarrollados en el municipio de Prado, Tolima y en Chia, Cundinamarca se logró la captura de cinco presuntos integrantes de la comisión Dario Gutiérrez, pertenecientes al bloque Jorge Suarez Briceño de las disidencias de alias ´Calarcá´.

La operación fue liderada por los Gaula del Ejército y la Policía, con apoyo de la Fiscalía, adelantaron la investigación con un soporte de 1.000 horas de análisis de cámaras de seguridad, seguimientos técnicos y verificación de información suministrada por fuentes humanas para lograr la ubicación de los implicados.

Los detenidos son conocidos en el mundo delincuencial con los alias de ´Media Vaca´, señalado de ser como presunto cabecilla financiero, en Chía; así como alias ´Cuca Linda´, alias ´El Mico´, alias ´Jetetarro´ y alias ´Motorratón´, en el municipio de Prado.

Según la investigación, estas personas serían los responsables de realizar señalamientos, distribuir panfletos extorsivos, intimidar y citar a comerciantes, ganaderos, cafeteros y demás gremios productivos en los municipios de Prado, Dolores, Cunday, Villarrica y Purificación a los que les exigían entre $30 millones y $50 millones.

Asimismo, coordinarían actividades logísticas como el abastecimiento y almacenamiento de armas, municiones, explosivos e intendencia, además de la distribución de panfletos extorsivos y la articulación de acciones delictivas entre las diferentes comisiones del GAO-r, incluyendo la posible creación del Frente Iván Díaz.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación que adelantó la judicialización en la que un juez de control de garantías los envió a la cárcel.

Dato: según las autoridades este grupo subversivo podría recaudar hasta $1.200 millones mensuales con extorsiones a comerciantes, ganaderos y cafeteros en los departamentos del Tolima, Huila y Cundinamarca.