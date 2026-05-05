A diferencias entre combos juveniles obedecería el asesinato de menor de 17 años en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció detalles de cómo avanzan las investigaciones por el asesinato de Erik Santiago Tamaná de 17 años en el barrio Modelia de Ibagué, el ataque armado estaría relacionado con problemas entre combos juveniles de la comuna 7 de la capital del Tolima.

Erik Santiago Tamaná Carrillo fue herido con tres impactos de arma de fuego en la cabeza cuando caminaba por una calle del barrio Modelia 2, de inmediato fue trasladado a la clínica Medicadiz donde luchó por su vida durante varios días, pero finalmente murió.

Según el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, la investigación adelantada relaciona este caso con diferencias entre combos juveniles de este sector de la ciudad.

“Hemos recopilado suficiente material probatorio y algunos testimonios de personas que se encontraban en el lugar de los hechos para poder hallar a los responsables de este hecho y obviamente dejarlos ante la autoridad competente”, dijo el coronel, Edgar López.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué este caso estaría relacionada por “rencillas entre jóvenes, intolerancia o algo relacionado con temas de microtráfico se pudieron haber dado estos hechos, pero es un tema de investigación”.

Por su parte, Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué, lamentó los hechos de violencia que cobraron la vida de este menor de edad “esta persona estaba en un hospital, pierde la lucha por la vida, pasa de tentativa de homicidio a homicidio, las líneas de investigación avanzan, esperamos que la Fiscalía entregue los resultados, este es un hecho muy lamentable”.