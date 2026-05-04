Transportadores preocupados por restricción en puente Francisco de Paula Santander

Norte de Santander

Los transportadores de servicio público se sumaron a las voces que expresan su preocupación por el cierre del puente Francisco de Paula Santander.

El gremio advirtió sobre los efectos que va a generar la parálisis de la movilidad por el paso binacional entre Cúcuta y el municipio Pedro María Ureña.

Los transportadores indicaron que “esto va a traer efectos al bolsillo de los empresarios, conductores e incluso de los usuarios por toda la vuelta que tendrán que hacer quienes necesiten movilizarse”.

Indicaron que la medida del cierre del puente les tomó por sorpresa pero reconocieron que la infraestructura presenta un deterioro.

Indicaron que ahora se espera conocer las acciones del gobierno de Venezuela para la recuperación del paso y del lado colombiano las acciones que se van a emprender para mitigar el impacto que se pueda generar en materia social, educativa, económica y comercial.