Se mantiene “viacrucis” para usuarios de Nueva Eps y Sanitas por demoras en entrega de medicamentos
Pacientes con enfermedades de alta complejidad los más afectados
Cúcuta
Los usuarios de las empresas del sector salud Nueva Eps y Sanitas volvieron a llamar la atención por la demora en la entrega de medicamentos.
Los afiliados reiteraron sus quejas ante la falta del suministro de las medicinas formuladas y los traumatismos en el mismo proceso.
Indicaron a Caracol Radio los usuarios de Nueva Eps que “esto viene ocurriendo desde hace ocho meses y la respuesta siempre es la misma, estamos condenados a esperar no se cuanto tiempo, porque los pendientes nunca se resuelven. Sobrevienen nuevas citas y nada pasa”.
Mientras tanto los afiliados a Sanitas señalan que para los pacientes de la tercera edad los procesos han sido mas complejos, especialmente los de alta complejidad.
“Llevo como seis meses esperando un glucómetro, y siempre la respuesta es la espera. Mi diabetes debe ser controlada, y no he podido lograrlo, soy una mujer de 85 años” dijo una usuaria de esa EPS.
Diariamente en horas de la madrugada, los usuarios madrugan a realizar filas en las diferentes empresas asignadas como dispensarios para ese fin y no se ha podido avanzar en esa reclamación que es la queja recurrente en esos lugares.
Frente a esas dificultades, los afectados pidieron al nuevo Superintendente de Salud Daniel Quintero intervenir ante esta problemática que cumple varios meses.
Esmeralda Rojas Ortega
Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...