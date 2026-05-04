Se mantiene “viacrucis” para usuarios de Nueva Eps y Sanitas por demoras en entrega de medicamentos

Usuarios de la salud de la Nueva EPS en Cúcuta se quejan por demoras en entrega de medicamentos / Foto Caracol Cúcuta

Cúcuta

Los usuarios de las empresas del sector salud Nueva Eps y Sanitas volvieron a llamar la atención por la demora en la entrega de medicamentos.

Los afiliados reiteraron sus quejas ante la falta del suministro de las medicinas formuladas y los traumatismos en el mismo proceso.

Indicaron a Caracol Radio los usuarios de Nueva Eps que “esto viene ocurriendo desde hace ocho meses y la respuesta siempre es la misma, estamos condenados a esperar no se cuanto tiempo, porque los pendientes nunca se resuelven. Sobrevienen nuevas citas y nada pasa”.

Mientras tanto los afiliados a Sanitas señalan que para los pacientes de la tercera edad los procesos han sido mas complejos, especialmente los de alta complejidad.

“Llevo como seis meses esperando un glucómetro, y siempre la respuesta es la espera. Mi diabetes debe ser controlada, y no he podido lograrlo, soy una mujer de 85 años” dijo una usuaria de esa EPS.

Diariamente en horas de la madrugada, los usuarios madrugan a realizar filas en las diferentes empresas asignadas como dispensarios para ese fin y no se ha podido avanzar en esa reclamación que es la queja recurrente en esos lugares.

Frente a esas dificultades, los afectados pidieron al nuevo Superintendente de Salud Daniel Quintero intervenir ante esta problemática que cumple varios meses.