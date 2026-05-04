Por mantenimiento en Termotasajero habrá suspensión del servicio de agua

Cúcuta

La empresa de acueducto Aguas Kpital Cúcuta informó que por actividades programadas de mantenimiento en la Termoeléctrica Tasajero, desde el cual es abastecido el sistema rio Zulia, se tendrá suspensión de la producción de agua potable.

El próximo martes 05 de mayo, entre 8:00 a. m. y las 11:00 p. m, por lo tanto, no habrá servicio de acueducto para los barrios localizados Zona El Rodeo-Minuto de Dios-La Divina Pastora parte baja y se tendrá disminución en los sectores de la ciudadela Atalaya.

Por esta situación la empresa invitó a los usuarios de las zonas afectadas a abastecerse con anticipación, haciendo uso de sus tanques de almacenamiento, los cuales deben mantenerse limpios y debidamente tapados, con el fin de garantizar la calidad del agua.

La empresa indicó que para más información, están habilitadas las líneas de atención 116 o al 318 924 2000.