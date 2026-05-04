Ocaña se levanta contra el secuestro

Norte de Santander

Los ocañeros volverán a salir hoy a las calles para reclamarle a los violentos la libertad de los ciudadanos que han sido secuestrados por grupos armados ilegales.

Con el mensaje cinco gritos de libertad, los ciudadanos hoy se volverán a concentrar para pedir en una sola voz el retorno de sus seres queridos.

Para ello han programado una concentración en el Coliseo Argelino Duran Quintero a partir de las 8:30 am donde reclamaran el respeto a la vida y su libertad.

Los familiares de los hermanos Jhon y Nadim Ortiz, Jesús Vergel, Jorge Trillos y José Said Pérez, lideran la convocatoria para el evento de solidaridad.

Norte de Santander es uno de los departamentos más afectados con este delito que ha ido en aumento en los últimos años.