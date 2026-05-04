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04 may 2026 Actualizado 02:20

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Micher Pérez Fuentes, escogido nuevamente alcalde de Fonseca, La Guajira

En enero pasado, el Consejo de Estado revocó su elección. Este domingo se realizaron las elecciones atípicas.

Micher Pérez Fuentes, escogido nuevamente alcalde de Fonseca, La Guajira. Crédito: Facebook Micher Pérez Fuentes

Micher Pérez Fuentes, escogido nuevamente alcalde de Fonseca, La Guajira. Crédito: Facebook Micher Pérez Fuentes

Micher Pérez Fuentes, escogido nuevamente alcalde de Fonseca, La Guajira. Crédito: Facebook Micher Pérez Fuentes

Efraín

Riohacha

Micher Pérez Fuentes, fue nuevamente escogido como alcalde de Fonseca tras las elecciones atípicas realizadas este domingo, 3 de mayo.

Las elecciones atípicas fueron realizadas luego que en enero de este año, el Consejo de Estado revocara la elección de Pérez Fuentes como alcalde del municipio.

En medio de su aspiración nuevamente a la alcaldía, se ha suscitado una polémica debido a que un juez de La Guajira ordenó su participación en la contienda electoral a dos días de las elecciones atípicas.

CNE había revocado su inscripción

Semanas atrás, el Consejo Nacional Electoral había decidido revocar la inscripción de Micher Pérez Fuentes en la contienda electoral al considerar que estaba inhabilitado.

El organismo electoral argumentó que el dirigente político ya había sido elegido alcalde en el proceso anterior, lo que le impedía aspirar nuevamente en estas elecciones atípicas, al tratarse de una continuación del mismo proceso electoral que fue declarado irregular

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