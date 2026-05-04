Lo que hay detrás de ‘En el silencio después’, el corto del cineasta colombiano Sebastián Delascasas

Sebastián Delascasas, cineasta colombiano, pasó por los micrófonos de Dos Puntos, de Caracol Radio, para contar detalles de si cortometraje ‘En el silencio después’.

Este corto, junto a otros cuatro de todo el mundo, hace parte de una rigurosa selección de Focus WIP (Work in Progress), del Cinéma de Demain, iniciativa del Festival diseñada para identificar, apoyar y promover a la próxima generación de cineastas y sus cortometrajes.

El cineasta bogotano, de 28 años, aseguró que esta producción es en homenaje a su madre, quien fue diagnosticada con cáncer de páncreas.

“El silencio después es el año en el que yo me devolví a estar con ella, luchando con el cáncer, la incertidumbre que trae, pero también el amor que nos une a todos, las bendiciones y pues las cosas malas”, dijo.

Según contó, el cortometraje es fue su intento de atrapara todo un año y mostrarle al mundo lo que es un diagnóstico y lo que trae detrás.

Asimismo contó que grabar esto era una manera de ver lo que estaba pasando, pero también distanciarse de todo, pero también de tener momento íntimos con su mamá y toda su familia.

De este modo, dijo sentirse muy bendecido de poder llegar a Cannes. “Todo lo tengo que agradecer a mi mamá, siempre ha sido mi fan número 1, ha sido la que me ha soportado en todo, mi luchadora número 1, es la estrella de la película, es una manera de intentar capturar la esencia de ella”.