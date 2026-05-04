Líderes cuestionan falta de coordinación institucional frente a violencia en Norte de Santander

Norte de Santander.

En medio del aumento de hechos violentos en Cúcuta y el departamento, el defensor de derechos humanos Wilfredo Cañizares lanzó fuertes cuestionamientos a la respuesta de las autoridades frente a la crisis de seguridad.

El líder social aseguró que uno de los principales problemas es la falta de articulación entre los distintos niveles de gobierno, lo que estaría debilitando la capacidad de reacción ante el avance de la violencia.

“Aquí ha fallado la coordinación entre las autoridades locales, el gobierno departamental y el Gobierno Nacional. Se necesita una estrategia única, integral y bien definida”, señaló.

Cañizares fue más allá y criticó que algunos funcionarios trasladen la responsabilidad únicamente al nivel nacional, sin asumir su papel dentro de la respuesta institucional.

“El primer respondiente son los alcaldes, luego el departamento y después el Gobierno Nacional. No pueden actuar como si no fueran parte del problema”, afirmó.

El defensor también se refirió a recientes declaraciones sobre la insuficiencia del pie de fuerza en la región, señalando que la discusión no debe centrarse únicamente en el número de uniformados.

“La solución no es solo traer más fuerza pública. Se requiere inteligencia, control territorial, pero también intervención social en las zonas más vulnerables”, explicó.

En ese sentido, advirtió que sectores con altos niveles de pobreza, desempleo y falta de oportunidades siguen siendo caldo de cultivo para la criminalidad, por lo que insistió en la necesidad de acciones estructurales.

Finalmente, hizo un llamado a que se asuman responsabilidades y se construya una respuesta conjunta que permita enfrentar de manera efectiva la situación de violencia que atraviesa Norte de Santander.