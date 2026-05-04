Invias traza ruta de atención en el Puente Francisco de Paula Santander

Cúcuta

El Instituto Nacional de Vías Invías mediante la resolución 1592 además de autorizar el cierre de la infraestructura binacional puente Francisco de Paula Santander ha trazado acciones para la recuperación de la infraestructura ante el riesgo que representa.

Inicialmente la entidad ha advertido que será responsable de la instalación de vallas, señales y controladores necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores de la obra.

Así mismo, proyecta acciones para la atención de los peatones que se estarán moviendo por ese paso binacional con las medidas de precaución de rigor.

El director técnico y de estructuración del Invías Jairo Yesid Pinzón es el responsable de la orientación de las acciones preventivas mientras se traza el cronograma de obras d e intervención.

Durante el fin de semana, el 2 de mayo las autoridades ordenaron el cierre del paso vehicular ante el deterioro del puente y el riesgo que representa su uso en esas condiciones.