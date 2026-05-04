Intensas lluvias provocaron inundaciones y la desaparición de un hombre en Ibagué

Ibagué

Tras las fuertes lluvias de este lunes 4 de mayo, se reportaron algunas emergencias en la ciudad, tanto en la zona urbana como rural, las cuales han sido atendidas y monitoreadas por el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Dirección de Gestión del Riesgo.

Entre las principales emergencias figura la desaparición de un hombre identificado como Jorge Humberto Barreto Aya de 56 años, quien, al parecer, se habría lanzado a las aguas del río Combeima a la altura del barrio Yuldaima, sin que hasta el momento se conozca su paradero. Por las fuertes lluvias, el río presenta un caudal mayor al acostumbrado, por lo cual se teme por su vida.

Asimismo, se presentaron otras emergencias como crecientes súbitas en la zona rural e inundaciones en barrios de Ibagué. “Dentro de las más relevantes, encontramos las inundaciones en el sector de Cutucumay, así como la caída de árboles de gran magnitud en el barrio Gaitán”, indicó Jean Pineda, director de Bomberos.

Por otro lado, en la zona rural hubo afectaciones en el Cañón del Combeima en los sectores de Puerto Perú y La Vega por el desbordamiento de fuentes hídricas; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas lesionadas y se evidencia una disminución en las crecientes.

Asimismo, otra de las emergencias atendidas fue la inundación en Brisas del Combeima, que contó con el apoyo oportuno de unidades bomberiles.

“Es importante recordar las líneas 119 y 123, donde la ciudadanía puede reportar emergencias y solicitar el apoyo de los organismos de socorro”, concluyó Pineda.