Incautan más de 200 armas cortopunzantes en operativos de la Policía en Ibagué

Ibagué

El coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, entregó el balance que dejaron los operativos realizados durante el fin de semana en la capital del Tolima.

Precisamente la Policía indicó que se materializó la captura de 9 personas en flagrancia por delitos como receptación, hurto, fabricación o porte de estupefacientes, violencia intrafamiliar, daño en bien ajeno; entre otros.

“Sumado a estas capturas y en el firme propósito de las autoridades por hacer frente a los delitos de impacto, como las lesiones personales y el homicidio, se incautaron, 207 armas cortopunzantes, un arma de fuego, 2 armas traumáticas y la recuperación de 1 vehículo y 1 motocicleta”, dijo el coronel, Edgar López.

En cuanto a la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016), se impusieron 598 órdenes de comparendo. De estas, 207 por portar armas blancas, 25 por consumir, portar, o comercializar sustancias psicoactivas, 43 por riñas y 21 por irrespetar a las autoridades de policía.

Dato: A través de la línea de emergencias 123 se atendieron 2.293 llamadas, entre las que se destacaron 105 reportes por riña y 32 casos de violencia intrafamiliar.

“Es importante resaltar que, en el desarrollo de los controles desplegados durante el encuentro deportivo, fueron incautadas las 2 armas traumáticas junto a 14 cartuchos al interior de los buses en los que se movilizaban hinchas del Deportivo Cali, resultado que evidencia la efectividad de las acciones de registro y control para prevenir hechos que pongan en riesgo la seguridad y la convivencia ciudadana”, puntualizó el coronel, Edgar López.