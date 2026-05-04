Habitantes de Tiquisio- Bolívar recibieron ayudas humanitarias tras fuerte incendio

Por instrucción del mandatario Yamil Arana Padauí, un equipo de la Gobernación de Bolívar llegó hasta Tiquisio para realizar acompañamiento y asistencia a las familias afectadas por el incendio, que dejó decenas de damnificados y personas lesionadas.

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Con un mensaje de solidaridad, un equipo de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres llegó al territorio con ayudas humanitarias para mitigar el impacto de la emergencia, registrada tras un derrame por mal manejo de combustibles.

“Hoy estamos en el territorio, al lado de las familias que lo perdieron todo. No los vamos a dejar solos en este momento tan difícil”, expresó el gobernador, quien aseguró que se entregaron carpas, colchonetas, kits de aseo, alimentos y utensilios básicos para atender la emergencia.

El balance actualizado da cuenta de al menos 13 familias afectadas, unas 55 personas damnificadas, seis viviendas destruidas en su totalidad, cinco con daños parciales y dos más impactadas por transferencia de calor. Además, dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas en ambulancia acuática hasta el municipio de Magangué, donde reciben atención en el Hospital La Divina Misericordia.

Daniel Franco, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Alcaldía Municipal. “Hicimos una evaluación detallada y articulamos esfuerzos con la Alcaldía para garantizar una atención integral a estas familias que hoy tanto nos necesitan”, aseguró.

En medio de la tragedia, el mensaje de la administración departamental es claro: acompañar, responder y trabajar de la mano con la comunidad para superar este difícil momento.