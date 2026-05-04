Gobernación de Bolívar y Unibac abren inscripciones para programa de becas Lucho Bermúdez

La Gobernación de Bolívar, liderada por el compromiso social de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social, en alianza con UNIBAC, anuncia la apertura de la convocatoria para el Programa de Becas Lucho Bermúdez, correspondiente al segundo periodo académico de 2026.

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Este programa no es solo un estímulo educativo; es el puente para que jóvenes bolivarenses conviertan su pasión artística en una profesión digna y con futuro. Hasta el 25 de junio de 2026, los interesados podrán postularse para acceder a una formación de excelencia que impactará directamente en sus proyectos de vida.

Para la Primera Gestora Social de Bolívar, Angélica Salas, este programa representa la esencia de un gobierno que cree en las capacidades de su gente: “Con estas becas, estamos potenciando el brillo de nuestros jóvenes artistas para que su creatividad llegue a lo más alto. Queremos que cada instrumento, cada pincelada y cada baile sean la expresión de un Bolívar lleno de vida y talento. Nos llena de orgullo cumplirles a nuestros artistas con educación de calidad” .

Oferta Académica: Cupos para el Talento

• Artes Plásticas (10 cupos)

• Artes Escénicas (20 cupos)

• Diseño Industrial (10 cupos)

• Música (5 cupos)

Asimismo, incluye cursos de proyección social dirigidos a quienes desean iniciar o fortalecer sus habilidades en disciplinas como:

• Danza (15 cupos)

• Actuación (15 cupos)

• Pintura infantil (5 cupos)

• Pintura juvenil (10 cupos)

• Pintura al óleo (10 cupos)

• Fotografía (5 cupos)

• Violín (10 cupos) debe contar con instrumento

• Piano (5 cupos) debe contar con instrumentos

• Batería (5 cupos)

Las personas seleccionadas en los programas profesionales podrán acceder a becas del 100% del valor de la matrícula durante toda la carrera, con el compromiso de mantener un promedio académico superior a 3.8 durante su formación.

¿Cómo postularse?

Fomentando la transparencia y el acceso fácil, los interesados pueden realizar su proceso de manera digital:

-Ingresando a la página web de la Gobernación de Bolívar o solicitando los formularios a través del correo electrónico: becasluchobermudez@bolivar.gov.co

La Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo integral de la juventud, invitando a todos los interesados a postularse y aprovechar esta oportunidad para potenciar su talento.