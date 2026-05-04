Disturbios entre hinchas de Tolima y Cali dejan cuatro heridos en Ibagué

Ibagué

Momentos de zozobra se vivieron en los alrededores del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué durante el domingo 3 de mayo, debido a violentas confrontaciones entre hinchas del Deportes Tolima y Deportivo Cali.

Más de 3 mil hinchas llegaron desde Cali para respaldar a su equipo, pero momentos posteriores al encuentro deportivo se registraron confrontaciones físicas entre hinchas de ambos equipos.

A lo largo de la jornada se impusieron 32 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, relacionados principalmente con porte de estupefacientes y armas blancas. Asimismo, se logró la incautación de dos armas traumáticas que fueron halladas al interior de uno de los vehículos de la hinchada visitante.

“El balance dentro del estadio es positivo. Tuvimos un evento controlado, con presencia institucional y acciones preventivas que permitieron garantizar la seguridad de los asistentes”, señaló el secretario de Gobierno, Francisco Espín.

Sin embargo, las autoridades informaron que aproximadamente 40 minutos después de finalizado el partido se registraron algunos disturbios en los alrededores del estadio, hechos que dejaron cuatro personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales y se encuentran fuera de peligro.

“Rechazamos estos comportamientos que se presentan una vez terminados los eventos deportivos. Seguiremos fortaleciendo las medidas de control para evitar este tipo de situaciones y garantizar la tranquilidad de todos los ibaguereños”, concluyó el funcionario.

Las autoridades no entregaron reportes sobre personas capturadas en medio de los disturbios presentados en sectores de Ibagué como la avenida Ferrocarril y sus alrededores.