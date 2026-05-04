Decretan toque de queda para menores y prohibición de parrillero en moto en Honda, Tolima

Tolima

El alcalde de Honda, Juan Enrique Rondón, anunció que su administración decretó una serie de medidas especiales de seguridad, tras el homicidio del joven Juan Diego Moreno Urbina, ocurrido durante la madrugada del sábado 2 de mayo en un establecimiento de la zona rosa.

La víctima mortal era hijo del reconocido concejal de Guaduas, Juan Carlos Moreno, lo que ha generado conmoción en el norte del Tolima y el vecino departamento de Cundinamarca.

“Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia y seres queridos de la víctima en este difícil momento y reiteramos que ningún acto de violencia puede ser tolerado en nuestra ciudad. Se convocó un consejo de seguridad extraordinario con participación de la Policía, el Ejército y la Fiscalía. En este espacio se adoptaron medidas especiales”, manifestó el alcalde.

Las medidas adoptadas son:

• Toque de queda para menores de edad a partir de las 10:00 p.m., de lunes a domingo.

• Prohibición del parrillero hombre, salvo las excepciones establecidas por la ley.

• Modificación del horario de cierre de establecimientos de bebidas embriagantes: hasta las 2:00 a.m. los fines de semana.

• Mayor presencia y patrullaje de las autoridades, con verificación de documentación en establecimientos.

Las medidas aplicarán de manera indefinida, a la espera de los resultados que generen en materia de orden público y seguridad en Honda.

“Las autoridades avanzan en las investigaciones sobre el hecho ocurrido este fin de semana. Cuentan con la descripción física de los responsables e indicios que apuntan hacia su captura. La administración municipal trabaja en articulación con toda la institucionalidad para apoyar este proceso investigativo”, agregó el mandatario local.

No hay bandas en Honda

En cuanto al panorama general de seguridad del municipio en lo que va del año, las autoridades han establecido que los hechos registrados obedecen a situaciones aisladas relacionadas con microtráfico proveniente de municipios aledaños.

“Es importante que los ciudadanos tengan muy claro que no existen grupos delincuenciales organizados en el municipio. Los eventos ocurridos este año obedecen a hechos aislados de microtráfico provenientes de municipios aledaños a nuestra ciudad”, aseguró el teniente coronel Leonardo Cárdenes, comandante del Distrito de Policía de Honda.