Corte Suprema confirmó condena de 33 años contra patrullero por muerte de Diego Felipe Becerra

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 33 años de prisión contra el patrullero Wilmer Alarcón Vargas por el delito de homicidio agravado, tras la muerte del joven grafitero de 16 años Diego Felipe Becerra, ocurrida en agosto de 2011 en la localidad de Suba, en Bogotá.

A punto de cumplirse 15 años del crimen, la Sala de Casación Penal del alto tribunal volvió a pronunciarse sobre este emblemático caso y la responsabilidad de los uniformados involucrados en la muerte del menor de edad. Con esta decisión, la Corte dejó en firme la pena contra Alarcón Vargas, al considerar probada su responsabilidad en el homicidio.

De acuerdo con los hechos establecidos en el proceso, durante el procedimiento policial el patrullero requisó al joven y verificó que no portaba armas, sino únicamente aerosoles de pintura. Sin embargo, cuando Diego Felipe Becerra intentó huir, el uniformado le disparó por la espalda, causándole una herida que resultó mortal.

El caso también ha estado marcado por irregularidades posteriores al crimen. En una decisión previa, la misma Corte Suprema ya había confirmado otra condena de 19 años de prisión contra el exintegrante de la Policía por la manipulación de la escena del crimen.

En esa línea, tras una revisión de la Sala Penal, el alto tribunal modificó parcialmente otras condenas impuestas a varios patrulleros vinculados al caso. Entre ellas, la de Alarcón Vargas, cuya pena por estos hechos pasó de 246 a 228 meses de prisión, además de la inhabilidad para la tenencia y porte de armas de fuego por un año.

Esta última decisión está relacionada con la alteración de la escena del crimen del joven grafitero, un episodio que también ocurrió en 2011 en la localidad de Suba y que fue clave en el desarrollo de la investigación judicial.