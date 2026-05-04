Cayeron siete presuntos integrantes del Clan del Golfo en Bolívar

En desarrollo de operaciones conjuntas y coordinadas para promover la seguridad territorial, las autoridades lograron la captura de siete presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado – GAO “Clan del Golfo”, pertenecientes a la subestructura “Edwin José Sierra Regino”, con injerencia criminal en los departamentos de Bolívar y Magdalena.

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La operación fue desarrollada por unidades adscritas a la Fuerza Naval del Caribe de la Armada de Colombia, tropas de la Primera División del Ejército Nacional y uniformados del Departamento de Bolívar de la Policía Nacional, quienes de manera simultánea adelantaron diligencias de allanamiento en los municipios de Mompox, Magangué, Barranco de Loba, San Martín de Loba y Tiquisio, en el departamento de Bolívar, así como en el municipio de El Banco, Magdalena.

De acuerdo con las diligencias, cinco de los capturados fueron requeridos por orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, mientras que dos fueron capturados en flagrancia. Entre los capturados se encuentran presuntos cabecillas, quienes serían encargados de coordinar actividades ilícitas en la región.

Es de destacar, la captura de una mujer, quien presuntamente se desempeñaba como cabecilla pseudopolítica de la subestructura, siendo al parecer responsable de reclutamiento forzado de menores, entrenamiento delictivo, así como de la dinamización de economías ilegales. Asimismo, fue capturado otro señalado como cabecilla, encargado del control de actividades criminales y del almacenamiento de material de guerra.

De igual forma, fueron capturados otros presuntos integrantes de la estructura criminal, quienes cumplirían roles relacionados con el cobro de extorsiones, apoyo logístico y control de puntos en zonas estratégicas.

Durante la operación, las autoridades incautaron un fusil, munición de diferentes calibres, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, material de intendencia, elementos propagandísticos alusivos a la estructura criminal y equipos de comunicación.

Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para su respectivo proceso de judicialización.

La Armada de Colombia ratifica su compromiso con la seguridad y tranquilidad de los habitantes del Caribe colombiano y continuará desarrollando operaciones conjuntas y coordinadas que permitan debilitar las estructuras criminales que afectan la región.

Así mismo, se invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho sospechoso a través de las líneas habilitadas por las autoridades, contribuyendo de manera oportuna a la protección de la vida y la legalidad.