Judicializados presuntos miembros de una banda implicados en hurto a extranjeros en Bolívar

La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar a cuatro presuntos integrantes de un grupo delincuencial señalado de contactar a extranjeros mediante aplicaciones de citas, concertar encuentros en zonas turísticas de Cartagena y luego trasladarlos a Turbaco (Bolívar) para despojarlos de sus pertenencias o vaciar sus cuentas bancarias.

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Se trata de cuatro personas, quienes estarían involucradas en siete hechos delictivos registrados entre 2024 y 2025, que afectaron a ciudadanos de Canadá, México, Brasil y El Salvador. En uno de los eventos delictivos conocidos le habrían causado la muerte a un ciudadano ruso.

La víctima salió del hotel en el que se hospedaba, se reunió en el Centro Histórico con la persona con la que supuestamente había acordado verse y luego aceptó abordar un carro para ir otro lugar.

Durante el recorrido otros hombres subieron al automotor y la golpearon para obligarla a entregar sus objetos de valor. Las evidencias recaudadas dan cuenta de que el extranjero fue golpeado, atacado con arma cortopunzante y estrangulado hasta causarle la muerte.

Finalmente, el cuerpo fue incinerado y abandonado en una finca de Turbaco. Por estos hechos, un fiscal especializado de la Seccional Bolívar les imputó los delitos de homicidio, secuestro extorsivo y concierto para delinquir, las tres conductas agravadas; y ocultamiento de elementos materiales probatorios.

Por disposición de un juez de control de garantías los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Estas personas fueron capturadas en diligencias de registro y allanamiento realizadas en diferentes sectores de Cartagena y en el corregimiento de Bayunca.

En uno de los procedimientos fue encontrado un datáfono.