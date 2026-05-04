Afinia apuesta por inversión, mantenimiento y corresponsabilidad para mejorar el servicio eléctrico

Entre el 27 de abril al 03 de mayo cortes de energía de Afinia / Julian David Sierra

Afinia informa a la opinión pública que, desde el inicio de su operación, ha invertido en Bolívar más de $1 billón 382 mil millones, lo que ha permitido mejorar de manera significativa la calidad del servicio en distintos territorios. Estas inversiones se han enfocado en el mantenimiento y la modernización de la infraestructura eléctrica, con la instalación de nuevos postes, redes, transformadores y medidores, así como en la implementación de soluciones como Energía a la Medida, que ya cuenta con más de 40 mil usuarios.

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La corresponsabilidad de todos los actores es determinante para llevar el servicio a su máximo nivel. En cinco años de operación, Afinia ha realizado inversiones que superan en un 213 % las ejecutadas por el operador anterior, evidenciando un compromiso claro con la transformación del servicio en el territorio.

Sin embargo, estos esfuerzos requieren el respaldo decidido de líderes, autoridades y comunidades. La compañía ha insistido en la necesidad de avanzar de manera conjunta en prácticas clave como el pago oportuno y el uso responsable de la energía, condiciones indispensables para garantizar la sostenibilidad del servicio.

Uno de los mayores desafíos sigue siendo transformar la relación del usuario con la energía. Hoy persisten problemáticas críticas como las sobrecargas en la red, el uso ilegal de transformadores y niveles de consumo desproporcionados. Mientras en territorios con condiciones similares de clima y humedad el consumo promedio es de 150 kWh, en algunos municipios de Bolívar supera los 400 kWh, una situación que presiona el sistema y limita la calidad del servicio.

La minería ilegal amenaza la estabilidad del servicio en el sur de Bolívar

Desde 2025, el plan de inversiones se ha priorizado en el sur del departamento para atender a los municipios de Tiquisio, Altos del Rosario y Barranco de Loba. Esta decisión busca garantizar la prestación del servicio sin riesgos eléctricos para los habitantes, así como ofrecer alternativas acordes con la realidad económica de la población. Con ello, también se pretende frenar deudas que superan los 41 mil millones de pesos y pérdidas que alcanzan el 60 %.

No obstante, pese a la realización de 145 jornadas de socialización sobre los beneficios del proyecto, los niveles de pago apenas alcanzan el 29 %, y persiste la oposición de algunos actores del territorio, lo que ha dificultado avanzar en su implementación.

En el marco del diagnóstico de la prestación del servicio, Afinia ha escalado a autoridades municipales, departamentales y entes de control del orden nacional tanto el proyecto de inversión como la necesidad urgente de intervenir para detener las sobrecargas por conexiones irregulares, la demanda descontrolada de energía y las manipulaciones indebidas en la red, sin que a la fecha se registren avances significativos.

Sumado a lo anterior, las amenazas contra el personal operativo, incluyendo agresiones verbales, retención ilegal de cuadrillas e incluso el incendio de vehículos —como ocurrió el pasado 2 de mayo en San Martín de Loba—, limitan las condiciones para trabajar de manera adecuada en el territorio.

Finalmente, ante los hechos que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios, Afinia hace un llamado a la corresponsabilidad y al compromiso de la comunidad, las autoridades y los gremios, para avanzar en la renovación de la infraestructura eléctrica y garantizar que los municipios de Bolívar cuenten con un servicio cada vez más confiable.