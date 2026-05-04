Acualco restableció servicio de agua potable en Bonanza

La empresa Acualco S.A. E.S.P. informó que durante la noche del pasado sábado se logró mejorar de manera significativa el caudal en la planta de almacenamiento de agua potable de Acualco S.A. ESP, lo que permitió restablecer el servicio en el sector Bonanza, en Turbaco, tras varias afectaciones registradas en los últimos días.

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Sin embargo, la compañía reiteró su preocupación por las constantes fluctuaciones en el servicio de energía eléctrica, así como por los mantenimientos prolongados realizados por Afinia, que en algunos casos han superado las 14 horas continuas, generando impactos directos en el suministro de agua potable en los municipios de Arjona y Turbaco.

“Estas interrupciones eléctricas afectan la operación de la planta de tratamiento, lo que incide directamente en la continuidad del servicio a la comunidad. Hacemos un llamado a Afinia para que programe y ejecute mantenimientos de manera más eficiente, evitando tiempos tan extensos que terminan perjudicando a miles de usuarios”, señaló la empresa.

Acualco explicó que el sistema de potabilización depende de un suministro eléctrico constante y estable, por lo que cualquier variación o suspensión prolongada obliga a detener los procesos, reduciendo la capacidad de producción y distribución del agua.

Finalmente, la empresa aseguró que continuará trabajando para optimizar el servicio y pidió a la comunidad hacer un uso racional del recurso mientras se avanza en la estabilización del sistema.