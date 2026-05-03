Seis presuntos delincuentes dedicados al tráfico de drogas fueron capturados en Cartagena

En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en Cartagena, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de tres hombres y tres mujeres, como presuntos dinamizadores del expendio de sustancias alucinógenas.

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El primer operativo fue realizado en el sector La Puntilla, del barrio Olaya Herrera, en el que se ejecutó una orden de registro y allanamiento a una vivienda.

De igual forma, en los barrios El Zapatero y El Recreo, mediante diligencias de registro y allanamiento a dos viviendas fueron capturadas tres mujeres y un hombre a quienes les incautaron más de mil dosis de estupefacientes, entre marihuana, base de coca y base de coca. Además, tres grameras, dinero en efectivo e insumos para su procesamiento.

Los capturados, al parecer, eran los encargados de la distribución y expendio de las sustancias estupefacientes al servicio de estructuras criminales en diferentes sectores de Cartagena y el municipio de Turbaco. Les registran anotaciones judiciales como indiciados por los delitos de tráfico de estupefacientes y ejercicio de la actividad monopolística.

Estos expendios mensualmente distribuían más de 30 mil dosis de estupefacientes, con una renta criminal cercana a los 100 millones de pesos.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

El Subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, Coronel Carlos Julio Esteban Blanco, destacó que en lo corrido del año se han capturado más de 1.194 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 546 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos golpeando con firmeza a las estructuras multicrimen que se disputan el tráfico de estupefacientes en la ciudad. Necesitamos que los cartageneros denuncien, con absoluta reserva, para seguir cerrando el paso a estas organizaciones criminales”, sostuvo.