Se iniciaron las votaciones en Fonseca, La Guajira, para elegir alcalde en jornada atípica

Ya se dio apertura este domingo, a las 8 de la mañana, a las urnas para la elección atípica de alcalde en el municipio de Fonseca, en La Guajira.

El certamen se llevará a cabo luego de que en enero de este 2026, el Consejo de Estado declarara la nulidad de la elección del alcalde Micher Pérez Fuentes.

En total, 32.653 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en esta nueva elección de alcalde.

Por otro lado, apenas hace dos días, un fallo judicial ordenó permitir la participación de Micher Pérez Fuentes, pese a que su inscripción había sido previamente revocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El CNE había dejado sin efecto la inscripción de Pérez, pues estaría inhabilitado, por haber sido elegido alcalde en el proceso anterior, lo que le impedía aspirar nuevamente en estas elecciones atípicas.

Todos los candidatos que participan en este proceso son: Oswaldo Carlos Rodriguez (Partido de la U), Nelson Jose Alvarez (Partido Liberal), Micher Pérez Fuentes (ASI), Marco Antonio Jaramillo (Nuevo Liberalismo), Hirohito Almanza (Pacto Histórico).