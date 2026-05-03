Procuraduría cita a la Supervigilancia a mesa técnica tras infiltración de empresas de seguridad

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva citó para el próximo viernes desde las 2:30 PM una mesa técnica con la presencia del superintendente Larry Álvarez Morales, con el fin de abordar la situación denunciada por la misma entidad sobre infiltración de grupos criminales en más de 30 empresas de seguridad.

La diligencia de seguimiento y carácter preventivo que es liderada por la Procuraduría Segunda Delegada también vincula tanto a varias empresas como representantes del sector vigilado.

“La presente convocatoria se fundamenta en el seguimiento permanente adelantado por esta delegada durante el segundo semestre de 2025 y lo corrido del año 2026, el cual ha comprendido la revisión de información suministrada por la entidad, la realización de visitas administrativas, la formulación de requerimientos de información” se lee.

Además de la motivación relacionada con conocer más avances sobre el desmantelamiento de las empresas de seguridad que tengan nexos con delincuentes, la mesa tendrá como propósito escuchar a la Supervigilancia y sus vigilados sobre el estado de los trámites y servicios a su cargo.

También otro de los objetivos es identificar posibles “cuellos de botella” así como oportunidades de mejora en materia de operatividad planteando alternativas de solución.

“Con el fin de optimizar el desarrollo de la sesión, se sugiere a la Superintendencia asistir con información consolidada, actualizada y verificable, relacionada, entre otros aspectos, con el estado actual de los trámites en curso, los tiempos de respuesta, las medidas adoptadas para la descongestión y los avances en la implementación de soluciones tecnológicas” solicitó el Ministerio Público.

Cabe recordar que hace poco más de dos semanas, el superintendente de Vigilancia, Larry Álvarez Morales anunció el retiro de la licencia de operación a 31 empresas de seguridad sobre las cuales se detectaron indicios que estarían siendo utilizadas para camuflar actividades delincuenciales.