Parque Centenario vuelve a ser la pista de futuras estrellas del patinaje cartagenero

Cada tarde, en el Parque Centenario, hay un sonido que volvió a sentirse y que hoy marca el ritmo del lugar: el de las ruedas sobre la pista.

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Es el sonido de niñas y niños que entrenan, que se caen y se levantan, que repiten una y otra vez cada movimiento con un objetivo de competir, mejorar y, algún día, representar a Cartagena y a Colombia en lo más alto del patinaje.

Luciana Tuñón Salgado, patinadora en proceso de formación del Alianza Club, está practicando en la pista para su próxima competencia internacional: “me preparo para los Panamericanos dándole duro, como si ya estuviera en la competencia. Además, la pista está muy chévere y no hay casi riesgo de caída, ya no hay grietas”.

La escena, que hoy parece cotidiana, durante años fue imposible. La pista de patinaje del Parque Centenario estuvo en abandono, deteriorada, lejos de lo que alguna vez representó para el deporte de la ciudad. Así lo relata Devis Guzmán Fuentes, presidente del Club Alianza: “antes practicamos aquí en una pista muy deteriorada, con muchos peligro porque no tenía acrílico.

Teníamos era tablas y estaban todas partidas. Pero cuando se hizo la reapertura del parque, en diciembre, nos sentimos muy felices y ahora más porque, en estos momentos, la pista de patinaje del Campestre y la de Rocky Valdez están en mantenimiento, y los chicos pueden seguir practicando en esta pista que está en muy buen estado y muy bonita”.

Hoy, cuatros meses después de la intervención integral liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo la administración del alcalde Dumek Turbay, este espacio está siendo utilizado para el deporte, abriéndole camino a una nueva generación de deportistas, muchas de las niñas y niños se preparan para competir en campeonato Panamericano.

Horarios y funcionamiento

El Parque Centenario opera bajo una programación que permite su mantenimiento y disfrute continuo:

Lunes: No hay atención al público, este día se destina para las labores de manteniendo. Si es festivo, se traslada al martes.

De martes a domingo: Permanece abierto de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

Todos los días, en los horarios entre 5:00 a. m. a 10:00 a. m., se ralizan laborales de limpieza.

La Zona de los libreros permanece abierta todos los días en horario de 7:00 a. m. a 12:00 a. m.