Negocios, emprendimientos y cultura en AgroBolívar 2026 de Magangué

AgroBolívar 2026 se consolida como un escenario que va más allá de las exhibiciones pecuarias, convirtiéndose en un punto de encuentro donde convergen el campo, la ciudad, el emprendimiento y la reactivación económica del sur de Bolívar.

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Durante varios días, Magangué ha vivido el dinamismo de una feria que integra mercado campesino, muestras gastronómicas, emprendimientos y una amplia agenda cultural, generando movimiento en hoteles, transporte y comercio local.

“Esto no es solo una feria de caballos y ganado. Aquí hay oportunidades para todos. Se mueve la economía, los campesinos venden sus productos y Magangué se proyecta”, destacó el gobernador de Bolívar durante la inauguración.

En medio de este ambiente diverso, uno de los grandes protagonistas sigue siendo el sector equino, que atrae a cientos de asistentes y mantiene viva una tradición profundamente arraigada en la región.

La emoción por los caballos tiene historia en la familia Barrios Sampayo. Luzmila y Yamile, hermanas oriundas de Puerto Rico (Tiquisio), crecieron entre fincas, heredando de abuelos, padres y tíos ese amor por el campo que hoy las reúne en AgroBolívar 2026.

Desde las gradas del Centro de Exposiciones Agropecuarias de Bolívar, no apartaban la mirada de la pista. Cada salida de los ejemplares las hacía vibrar. Para ellas, la trocha y el galope eran como música para sus oídos.