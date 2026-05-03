Menor de edad cartagenera es buscada por autoridades en los Estados Unidos

Lauryn Sofía Muñoz Tafur es una adolescente de origen cartagenero, que desapareció el jueves 30 de abril cuando fue vista por última vez en North Miami-Florida (Estados Unidos).

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Al parecer, la menor habría conversado con una persona que conoció en una plataforma de videojuego, de quien se presume, es un mayor de edad. Por tal motivo, entre las hipótesis que rondan su desaparición, es que este sujeto de sexo masculino, la influenció para no comunicarse con sus padres e irse con rumbo desconocido.

Caracol Radio pudo establecer que Lauryn, tiene cabello largo rizado con reflejos, ojos color café, 1,47 metros de estatura aproximadamente y un peso que no supera los 50 kilogramos.

Frente al caso, autoridades locales estudian la posibilidad de intensificar las pesquisas a través de una alerta AMBER, herramienta que en territorio norteamericano es utilizada para difundir en forma masiva, los datos de un ciudadano extraviado.