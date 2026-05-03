Juez tumba sentencia que declaraba en desacato a Dumek Turbay y Secretario de Educación

Mediante una sentencia del Juez Quinto Laboral Municipal de Cartagena, Jorge Luis López Gómez, quedaron absueltos de cualquier sanción el Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay y el Secretario de Educación, Alberto Martínez.

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En el fallo, el togado desmaterializó la orden impartida mediante auto del 17 de abril de 2026, y en consecuencia ordenó la terminación y archivo del mismo, tras considerar que se habían cumplido las acciones ordenadas por una tutela, que reclamaba ejecución de recursos en la Institución Educativa Normal Superior de Cartagena.

“Dado que la accionada imprimió acciones tendientes al cumplimiento de la orden de tutela, aunque de manera extemporánea, se demostró su acatamiento con posterioridad a la sanción emitida por este despacho. Por consiguiente, resulta aplicable lo establecido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, según la cual hay lugar a levantar la sanción cuando se obedecen las disposiciones del fallador constitucional”, aseguró el documento del juez.

Por su parte, el distrito dio a conocer que el plantel educativo pertenece a un paquete de 30, que serán intervenido en los próximos meses.