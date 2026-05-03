Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 may 2026 Actualizado 23:00

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Juez tumba sentencia que declaraba en desacato a Dumek Turbay y Secretario de Educación

El despacho archivó el caso tras considerar que se habían cumplido las acciones ordenadas por una tutela

Colprensa

Colprensa

Colprensa

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Mediante una sentencia del Juez Quinto Laboral Municipal de Cartagena, Jorge Luis López Gómez, quedaron absueltos de cualquier sanción el Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay y el Secretario de Educación, Alberto Martínez.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En el fallo, el togado desmaterializó la orden impartida mediante auto del 17 de abril de 2026, y en consecuencia ordenó la terminación y archivo del mismo, tras considerar que se habían cumplido las acciones ordenadas por una tutela, que reclamaba ejecución de recursos en la Institución Educativa Normal Superior de Cartagena.

“Dado que la accionada imprimió acciones tendientes al cumplimiento de la orden de tutela, aunque de manera extemporánea, se demostró su acatamiento con posterioridad a la sanción emitida por este despacho. Por consiguiente, resulta aplicable lo establecido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, según la cual hay lugar a levantar la sanción cuando se obedecen las disposiciones del fallador constitucional”, aseguró el documento del juez.

Por su parte, el distrito dio a conocer que el plantel educativo pertenece a un paquete de 30, que serán intervenido en los próximos meses.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir